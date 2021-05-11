Almanya’da şirket iflasları yüzde 21 düştü

Almanya geçen yıl Mart ayında koronavirüs salgınının ağır tahribat yarattığı şirketleri iflas başvurusunda bulunmaya zorlayan kanunun uygulanmasını ertelemişti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi verilerine göre, iflaslar geçen yıl 1999’dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Ancak Ekim ayından bu yana, Berlin planı aşamalı olarak kaldırdı.

Bu yıl, yalnızca Kasım ayından bu yana devlet yardımı bekleyen şirketler iflas başvurusunda bulunmaktan muaf tutuldu.

Geçici verilere göre, önümüzdeki dönem yaşanabilecek iflaslar için gösterge niteliğindeki yeni tasfiye başvurularının sayısı Nisan’da önceki aya göre %17 düştü. Yeni tasfiye başvuruları Mart’ta %37 artmıştı.

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