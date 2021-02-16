Altın fiyatları 1800 doların altına indi

Amerika Birleşik Devletleri’nde açıklanan verilerin, dünyanın en büyük ekonomisinde toparlanmanın öngörülenden hızlı olacağına ilişkin umutları artırdı. Bu durum güvenli limandan çıkışları artırınca, altının ons fiyatı 1800 doların altına geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) St. Louis Başkanı James Bullard, ABD’de corona virüsün ikinci yılına girilirken ülkede finansal durumun, genel olarak iyi olduğunu vurguladı.

CNBC’nin sorularını yanıtlayan Bullard, ABD’de ekonomik büyüme hızının Çin’i geçebileceğini de savundu.

İç piyasada, gram altın 404 liraya, çeyrek altın 656 liraya geriledi.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 404,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 404,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 404,40 liradan, 2 bin 664 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 685 liradan, 368,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 372,60 liradan, 2 bin 603 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 623 liradan, bin 302 liradan alınan Yarım Ziynet bin 312 liradan ve 651 liradan alınan Çeyrek Ziynet 656 liradan satıldı.