Altın fiyatları 8 ayın en düşük seviyesini gördü

Spot altın fiyatı, ABD dolarının güçlenmeye devam etmesinin etkisi ile Asya piyasalarında bu sabah Haziran 2020’den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

ABD Doları’nın euro, GBP ve Japon Yeni karşısında değer kazanması sonrasında spot altın fiyatı 1707,28 dolar/ons seviyesine kadar geriledi. Bu seviye en son 15 Haziran 2020’de görülmüştü.

Spot altın şu sıralarda düne göre yüzde 0,58 kayıpla 1714 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor. Analistler, 1726 dolar/ons desteğini aşağı kıran spot altın fiyatının 1691 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilebileceğine işaret ediyorlar.

Yukarı hareketlerde ise ilk direnç 1716 dolar/ons olduğunu ifade eden analistler, yaşanabilecek bir toparlanma için üst sınırı 1746 dolar/ons olduğunu düşünüyorlar.

1700 -1685 DESTEK SEVİYELERİ ÖNEMLİ

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde dolar endeksinin güçlenmesiyle birlikte ons altında görülen değer kaybının derinleştiği belirtildi.

Enflasyon beklentileriyle değer kazanan ons altının, geçtiğimiz hafta tahvil getirilerinde yaşanan dalgalanmalar sonrasında aşağı yönlü hareketini sürdürdüğü belirtilirken, “ABD hükümetinin iç talebi canlandırmak adına uygulamaya geçirmek istediği Covid-19 salgın teşvik paketi onay aldı. Dolar endeksinde yaşanacak olan fiyatlamalar ons altın için önemini koruyor.

Ons Altın'da kritik seviye olan 1800 aşağı yönlü kırılırken aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde 1700 ve 1685 destek seviyeleri önem arz ediyor. Tepki alımlarının görülmesi halinde ise 1720 ve 1740 direnç seviyeleri ons altının hareketi için takip edilmesi gerekiyor.” denildi.