Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın, gram altın kaç TL? 3 Haziran 2021

Döviz kurlarında 3 Haziran'da artış yaşanırken, altın fiyatları, Kapalı Çarşı'da binde 3 değerinde yükseliş gözlemlendi. Ekonomi uzmanları altının yükselişini dolar kurundan ötürü olduğunu açıklarken, Amerika Birleşik Devletleri'nin 10 yıllık faizin yüzde 1.60 seviyesine düşmesinden ötürü altın ons değerlerinde baskı yaşanacağını açıkladı.

Amerika Merkez Bankası (FED), ülkede ekonomi alanında düzelmeler yaşanmaya başladığında varlık alımında az da olsa azalmaya gideceği açıklaması, altın ons değerlerindeki değişimi etkiledi. Türkiye'de son durum nasıl? 3 Haziran 2021'de altın fiyatları:

Gram altın ne kadar? Gram altın, alış 520 TL, satış 525 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 515 TL.

Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın, alış 851 TL, satış 868 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 852 TL.

Cumhuriyet altını ne kadar? Cumhuriyet altını, alış 3.501 TL, satış 3.3538 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.472 TL.

Yarım altın ne kadar? Yarım altın, alış 1.703 TL, satış 1.738 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.704 TL.

Tam altın ne kadar? Tam altın, alış 3.442 TL, satış 3.477 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.409 TL.

Reşat altın ne kadar? Reşat altın, alış 3.3435 TL, satış 3.469 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.401 TL.

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