Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 1 Temmuz 2021

Altın fiyatları, Temmuz ayının ilk günü yükselişe geçerken 30 Haziran verilerine göre 5 TL arttı. Döviz kurlarındaki düşüş 1 Temmuz 2021 sabah saatlerinde sarı metal piyasayı etkilemedi. Altının ons değerlerinde altının yükselişi Kapalı Çarşı’daki değerleri pozitif olarak etkilerken son durum nasıl?

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 491 TL, satış 495 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 494 TL. 1 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 4.950’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 803 TL, satış 819 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 817 TL. 2 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.305 TL, satış 3.338 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.329 TL. 9 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.606 TL, satış 1.639 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.634 TL. 5 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.245 TL, satış 3.279 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.268 TL. 11 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.242 TL, satış 3.275 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.361 TL. 14 TL düşüş gerçekleşti.

Altın yorumları 1 Temmuz 2021

Ekonomi uzmanlarının 1 Temmuz 2021 yorumları: Temmuz ayının ilk günü altın ons değerlerinde Haziran ayının son gününe oranla yükseliş yaşanırken, bu yükseliş gram altını pozitif olarak etkiledi. Dolar, Türkiye’de 1 Temmuz sabah saatlerinde düşüş içerisinde olurken, gram altının yükselişinden ötürü piyasalar gün içinde “yatay seyir”de işlemlerin göreceği ön görülüyor.