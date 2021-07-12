Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 12 Temmuz 2021

Altın fiyatları, haftanın ilk günü hafif düşüş içerisinde olurken, altının ons değerinde 4 dolarlık yükseliş gözlemlendi. Cuma günü 1800 dolardan işlem gören ons, 12 Temmuz 2021 tarihinde 1804 dolardan işlem görüyor. Kapalı Çarşı’da 12 Temmuz 2021 tarihinde son durum nasıl?

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 497 TL, satış 502 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 499 TL. 3 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü 5020 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 813 TL, satış 830 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 824 TL. 6 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.348 TL, satış 3.382 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.360 TL. 22 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.627 TL, satış 1.660 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.649 TL. 11 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.287 TL, satış 3.320 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.299 TL. 21 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.280 TL, satış 3.313 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.291 TL. 22 TL yükseliş gerçekleşti.

Altın yorumları 12 Temmuz 2021

Ekonomi uzmanlarının 12 Temmuz 2021 altın yorumları: Türkiye’de Kapalı Çarşı piyasasında gerek dolar/tl gerek uluslararası alanda “dar sıkışıklık”tan ötürü altının gram değerlerinde minimal işlemler gerçekleşiyor. Doların hızlı yükselişi ve ani düşüşünden ötürü gram altında sapmalar meydana geliyor. Temmuz ayının ortalarında uluslararası alanda para politikalarına dair önemli gelişmeler beklenmezken, doların pozisyonuna göre gram altının değerlerinde de düşüş veya yükseliş yaşanması bekleniliyor.