Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 13 Temmuz 2021

Altın fiyatları, bir önceki güne oranla (12 Temmuz) bir liralık düşüş içerisinde işlemler gerçekleşirken, alının ons değerinde 4 dolarlık yükseliş gerçekleşti. Kapalı Çarşı’da 13 Temmuz 2021 sabah saatlerinde son durum nasıl?

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 497 TL, satış 501 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 499 TL. 2 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 13 Temmuz 2021 Salı günü 5010 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 812 TL, satış 828 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 825 TL. 3 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.339 TL, satış 3.373 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.362 TL. 11 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.622 TL, satış 1.655 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.650 TL. 5 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.278 TL, satış 3.311 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.301 TL. 10 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.271 TL, satış 3.304 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.294 TL. 10 TL yükseliş gerçekleşti.

Altın yorumları 13 Temmuz 2021

Ekonomi uzmanlarının 13 Temmuz 2021 altın yorumları: ABD 10 yıllık tahvillerinin getirisi ve Dolar Endeksi altının kazanç sağlamasına izin veriyor. Güncel yapı korunursa altın lehine fiyatlama biraz daha uzayabilir. Ancak tahvil faizi ve USD dünden bu yana sınırlı bir yukarı yönlü çaba sarf etti. FED Powell’ın bu haftaki sunumu, haftanın en önemli gündem maddesi olacak.