Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 14 Haziran 2021

Altın fiyatları, Cuma gününe oranla 14 lira kayıpla işlem görüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden görüşmesi, T.C. Merkez Bankası'nın bu hafta açıklanacağı faiz verilerine dair açıklaması ile sarı metal piyasalarda hareketlilik yaşanabilir. 14 Haziran 2021 Kapalı Çarşının güncel olan altın fiyatları ne kadar?

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 498 TL, satış 503 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 527 TL. 24 TL düşüş gerçekleşti.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 815 TL, satış 831 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 871 TL. 40 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet alını, alış 3.354 TL, satış 3.388 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.552 TL. 164 TL düşüş gerçekleşti.

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Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.632 TL, satış 1.655 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.743 TL. 88 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.301 TL, satış 3.332 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.487 TL. 155 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.292 TL, satış 3.325 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.480 TL. 155 TL düşüş gerçekleşti.

Altın yorumları 14 Haziran 2021

14 Haziran 2021 altın yorumları, ekonomi uzmanları tarafından açıklandı. FED toplantısı Çarşamba günü, Merkez Bankası faiz kararı, Perşembe günü açıklanması beklenirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesi üzerine sarı metal piyasalarda bu hafta hareketlilik yaşanması tahmin ediliyor.