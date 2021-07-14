Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 14 Temmuz 2021

Altın fiyatları, 14 Temmuz 2021 verilerine göre altının ons değeri, bir önceki güne oranla 8 dolarlık yükseliş yaşanırken, gram altın 1 TL yükselişle işlemler devam ediyor. Uluslararası piyasalarda döviz kurlarının yükselişinden ötürü gram altında da hareketlilik yaşanıyor. 14 Temmuz 2021 tarihinde son durum nasıl?

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 498 TL, satış 502 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 501 TL. 1 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü 5020 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 813 TL, satış 830 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 829 TL. 1 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.349 TL, satış 3.383 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.378 TL. 5 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.627 TL, satış 1.661 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.658 TL. 3 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.289 TL, satış 3.322 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.316 TL. 6 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.281 TL, satış 3.314 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.309 TL. 5 TL yükseliş gerçekleşti.

Altın yorumları 14 Temmuz 2021

Ekonomi uzmanlarının 14 Temmuz 2021 altın yorumları: Gerek koronavirüs delta varyantı gerek ABD’de ekonomi verilerinin açıklanma öncesinde gergin bekleyiş altının ons değerlerinde düşüşe sebep olurken, Çarşamba günü ABD ekonomi verilerinde TÜFE’nin açıklanması, altının ons değerlerinde iki gün sonra yükselişe geçmesine sebep oldu. Düne oranla altının ons’unde 8 dolarlık yükseliş gözlemlendi.