Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 15 Haziran 2021

Altın fiyatları, Pazartesi gününe oranla 5 liralık yükseliş gerçekleşti. Sabah saatlerinde yükselişe geçen sarı metal değerlerinde “yatay seyir”de işlemler gerçekleşmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Biden, dün NATO zirvesindeki toplantının olumlu geçmesinden ötürü uzmanlar FED ile Merkez Bankası faiz verilerine odaklandıklarını açıkladı. Altın fiyatları, bugün “15 Haziran” Salı ne kadar?

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 507 TL, satış 511 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 526 TL. 15 TL düşüş gerçekleşti.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 828 TL, satış 845 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 869 TL. 24 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet alını, alış 3.411 TL, satış 3.445 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.541 TL. 130 TL düşüş gerçekleşti.

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Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.658 TL, satış 1.692 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.738 TL.46 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.348 TL, satış 3.382 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.477 TL. 129 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.341 TL, satış 3.375 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.469 TL. 94 TL düşüş gerçekleşti.

Altın yorumları 15 Haziran 2021

Altın yorumları, ekonomi uzmanlarının tahminlerine göre 15 Haziran 2021 durum nasıl: Uluslararası piyasalarda doların sert yükselişinden ötürü altının ons değerlerinde hızlı yükseliş gerçekleşti. Ekonomi uzmanları ABD'de FED toplantısına endekslenirken, enflasyon verilerinden sonra altın piyasalarında yükseliş bekleniliyor.