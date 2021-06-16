Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 16 Haziran 2021

Altın fiyatları, Salı gününe oranla 2 liralık düşüşle Çarşamba günü işlem görmeye devam ediyor. Bugün FED toplantısı yapılması beklenirken, Perşembe günü Merkez Bankası faiz oranlarını açıklayacak. Gerek FED toplantısı gerek Merkez Bankası faiz verileri sarı metal piyasa tarafından yakından takip edilecek. 16 Haziran 2021 Çarşamba Altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 505 TL, satış 509 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 523 TL. 14 TL düşüş gerçekleşti.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 825 TL, satış 842 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 865 TL. 23 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet alını, alış 3.398 TL, satış 3.433 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.525 TL. 92 TL düşüş gerçekleşti.

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Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.651 TL, satış 1.685 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.730 TL.45 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.337 TL, satış 3.370 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.461 TL. 91 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.329 TL, satış 3.363 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.453 TL. 90 TL düşüş gerçekleşti.

Altın yorumları 16 Haziran 2021

Ekonomi uzmanlarının 16 Haziran 2021 altın yorumları: FED faiz kararları gerek döviz kuru için gerek altın piyasası için Çarşamba günü etkisini gösterecek. Faiz değişimi beklenmezken, döviz kuru uluslararası piyasalarda “yatay seyir” üzerinden işlem görüyor. Altın piyasasında Türkiye’de düşüş gözlemlendi. Perşembe günü Merkez Bankası, faize dair kararını açıklayacak. Açıklama sonrası döviz kurunda ve altın piyasası yakından takip edilecek.