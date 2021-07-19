Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 19 Temmuz 2021

Altın fiyatları, Cuma gününe oranla 19 Temmuz 2021 tarihinde düşüş eğiliminde olurken, altının ons fiyatında 15 dolarlık düşüş yaşandı. Gerek ons değerleri gerek doların düşüş eğilimi içerisinde olması gram altının değerlerinde “negatif” etki meydana getiriyor. Haftanın ilk gününde son durum nasıl?

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 494 TL, satış 498 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 503 TL. 5 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 19 Temmuz 2021 Cuma günü 4980 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 807 TL, satış 823 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 831 TL. 8 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.321 TL, satış 3.355 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.386 TL. 31 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.613 TL, satış 1.646 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.662 TL. 16 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.261 TL, satış 3.294 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.324 TL. 30 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.253 TL, satış 3.286 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.317 TL. 31 TL düşüş gerçekleşti.

Altın yorumları 19 Temmuz 2021

Ekonomi uzmanlarının 19 Temmuz 2021 altın yorumları: ABD tarafından açıklanan enflasyon verileri sonrası altının ons değerlerinde yükseliş yaşanırken, haftanın ilk gününde sert bir düşüş gerçekleşti. Haziran ayının verilerine bakıldığında altının ons değerlerinde 1.770’den 1.826’ya kadar çıkarken, bu değer Pazartesi günü 1.807’ye kadar indi. Direnç olarak minimal 1.840’a kadar ons değerlerinin çıkması bekleniliyor.