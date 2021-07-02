Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 2 Temmuz 2021

Altın fiyatları, 1 Temmuz 2021 verilerine göre 5 TL yükselişle Kapalı Çarşı’da işlem görüyor. Temmuz ayının ilk günü sarı metal piyasalarda düşüş yaşanırken, Salı günü altının ons değerlerinde sabah saatlerinden itibaren yükseliş yaşanmaya başlandı. 2 Temmuz 2021’de Kapalı Çarşı’da veriler nasıl?

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 495 TL, satış 499 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 497 TL. 2 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 2 Temmuz 2021 Cuma günü 4.990’tan işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 809 TL, satış 825 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 821 TL. 4 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.331 TL, satış 3.365TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.346 TL. 19 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.618 TL, satış 1.651 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.642 TL. 9 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.270 TL, satış 3.303 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.285 TL. 18 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.262 TL, satış 3.294 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.277 TL. 17 TL yükseliş gerçekleşti.

Altın yorumları 2 Temmuz 2021

Ekonomi uzmanlarının 2Temmuz 2021 altın yorumları: Temmuz ayının ikinci günü Döviz kuru (dolar) yükselişi ile gram altının değerlerinde yükseliş gözlemlendi. 1 Temmuz verilerine göre gram altın bazında 5 TL yükseliş yaşanırken, yükseliş oranları yüzde 1’in üzerinde işlemler devam ediyor. Cuma gününün kapanışı baz alındığında gram altının 498-505 TL aralığında olması bekleniliyor.