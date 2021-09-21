Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 21 Eylül 2021

Altının ons fiyatı, 21 Eylül 2021 Salı günü 1.761 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 488 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.291 TL.

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Altın fiyatları, yatırımcılar Fed’in faiz artırımı ve varlık alımlarının azaltılmasına dair ipuçlarını açıklayacağı toplantısını beklerken hafif düşse de Evergrande’nin borçlarına dair endişelerin riskten kaçınmayı desteklemesiyle kayıpları sınırlı kaldı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.1 düşüşle 1,762.08 dolarda işlem gördü. Fed’in Çarşamba günü düzenlenecek para politikası toplantısında faiz artırımına ne zaman ve gelecek üç yıl içinde ne kadar sıklıkta gidileceğine dair tahminlerini açıklaması bekleniyor.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 484 TL, satış 488 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 489 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 21 Eylül 2021 Salı günü 4.908 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 792 TL, satış 808 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 809 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.258 TL, satış 3.291 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.298 TL. 7 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.582 TL, satış 1.614 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.619 TL. 5 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.198 TL, satış 3.229 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.238 TL. 9 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.190 TL, satış 3.223 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.231 TL. 8 TL düşüş gerçekleşti.