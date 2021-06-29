Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 29 Haziran 2021

Altın fiyatları, 28 Haziran Pazartesi günü verilerine göre 1 TL artışla Kapalı Çarşı’da işlemler devam ediyor. Altının ons değerlerinde 4 dolarlık düşüş gözlemlenirken 29 Haziran 2021 tarihinde altında son durum nasıl?

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 493 TL, satış 498 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 503 TL. 5 TL düşüş gerçekleşti.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 806 TL, satış 822 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 832 TL.10 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.318 TL, satış 3.351 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.390 TL. 39 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.612 TL, satış 1.645 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.664 TL. 19 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.259 TL, satış 3.292 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.329 TL. 37 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.251 TL, satış 3.284 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.321 TL. 37 TL düşüş gerçekleşti.

Altın yorumları 29 Haziran 2021

Ekonomi uzmanlarının 29 Haziran 2021 altın yorumları: ABD’de FED başkanının geçen hafta ekonomi verileri üzerinden döviz piyasasında yükseliş gözlemlenirken, altının ons değerlerinde haftanın ilk iki günü “yatay seyir”de işlemler devam ediyor. Haziran ayının son haftasında uluslararası piyasalarda ekonomi verilerine dair önemli bir haber beklenmediğinden ötürü 2021 Haziran ayının son günlerinde altında yükseliş beklenmiyor.