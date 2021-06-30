Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 30 Haziran 2021

Altın fiyatları, 29 Haziran verilerine göre bugün 8 TL düşüş ile işlemlerine devam ediyor. Altının ons değerlerinde 30 haziran 2021 tarihinde 14 dolarlık düşüş yaşanıyor. Kapalı Çarşı’da 30 Haziran 2021 altın fiyatları güncel verileri nasıl?

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 486 TL, satış 490 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 494 TL. 4 TL düşüş gerçekleşti.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 794 TL, satış 811 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 817 TL.6 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.272 TL, satış 3.305 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.330 TL. 25 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.589 TL, satış 1.622 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.635 TL. 13 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.212 TL, satış 3.244 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.370 TL. 26 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.203 TL, satış 3.235 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.362 TL. 27 TL düşüş gerçekleşti.

Altın yorumları 30 Haziran 2021

Ekonomi uzmanlarının 30 Haziran 2021 yorumları: Haziran ayının son gününde altın değerlerinde ciddi düşüş yaşanmakta. Doların düşmesiyle dolara endeksli olan gram altının değerlerinde düşüş gözlemleniyor. Uluslararası altın ons değerlerinde ise 10 dolardan yüksek düşüş yaşanırken, yatay seyir negatife çevrilmiş durumda.