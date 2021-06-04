Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 4 Haziran 2021

Altın piyasası, 3 Haziran verilerine bakıldığına gram altının iki liralık düşüşü gözlemlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz açıklaması, ABD'de FED'in yaptığı açıklamalar, Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın “dijital para” açıklamaları Türkiye'de gerek döviz kuru tarafından gerek altın piyasası tarafından yakından takip ediliyor.

Altın fiyatları 4 Haziran 2021

Gram altın, alış 517 TL, satış 522 TL. Gram altının bir önceki hafta satış değeri 518 TL.

alış 517 TL, satış 522 TL. Gram altının bir önceki hafta satış değeri 518 TL. Çeyrek altın, alış 845 TL, satış 862 TL. Çeyrek altının bir önceki hafta satış değeri 856 TL.

alış 845 TL, satış 862 TL. Çeyrek altının bir önceki hafta satış değeri 856 TL. Cumhuriyet altını, alış 3.485 TL, satış 3.520 TL. Cumhuriyet altının bir önceki hafta satış değeri 3.489 TL.

alış 3.485 TL, satış 3.520 TL. Cumhuriyet altının bir önceki hafta satış değeri 3.489 TL. Yarım altın, alış 1.693 TL, satış 1.728 TL. Yarım altının bir önceki hafta satış değeri 1.713 TL.

alış 1.693 TL, satış 1.728 TL. Yarım altının bir önceki hafta satış değeri 1.713 TL. Tam altın, alış 3.421 TL, satış 3.457 TL. Tam altının bir önceki hafta satış değeri 3.426 TL.

alış 3.421 TL, satış 3.457 TL. Tam altının bir önceki hafta satış değeri 3.426 TL. Reşat altın, alış 3.414 TL, satış 3.451 TL. Reşat altını bir önceki hafta satış değeri 3.418 TL.

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Altın yorumları 4 Haziran 2021

Ekonomi uzmanlarının 4 Haziran 2021 altın yorumları üzerinden yapılan açıklamaya göre, ABD'de son ekonomik verilerdeki iyileşme, uluslararası piyasalarda sarı metal piyasanın baskı altında olduğu gözlemlendi. Özellikle Amerikan dolarının yükselmesinden ötürü altın ons değerlerinde düşüş yaşanması bekleniliyor.

Avrupa Birliği'nde ise enflasyonun artışı altın piyasası tarafından yakından takip ediliyor. Haziran ayında AB Merkez Bankası'nın sunacağı veriler bekleniliyor.