Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 4 Haziran 2021

Altın piyasası, 3 Haziran verilerine bakıldığına gram altının iki liralık düşüşü gözlemlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın faiz açıklaması, ABD'de FED'in yaptığı açıklamalar, Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın “dijital para” açıklamaları Türkiye'de gerek döviz kuru tarafından gerek altın piyasası tarafından yakından takip ediliyor.
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Ekonomi uzmanlarının 4 Haziran 2021 altın yorumları üzerinden yapılan açıklamaya göre, ABD'de son ekonomik verilerdeki iyileşme, uluslararası piyasalarda sarı metal piyasanın baskı altında olduğu gözlemlendi. Özellikle Amerikan dolarının yükselmesinden ötürü altın ons değerlerinde düşüş yaşanması bekleniliyor.
Avrupa Birliği'nde ise enflasyonun artışı altın piyasası tarafından yakından takip ediliyor. Haziran ayında AB Merkez Bankası'nın sunacağı veriler bekleniliyor.