Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 5 Temmuz 2021

Altın fiyatları, 2 Temmuz verilerine göre 5 Temmuz 2021, sabah saatlerinde 1 TL artışla Kapalı Çarşı’da işlemlerine devam ediyor. Altının ons değerlerinde ise cuma gününe oranla 10 dolarlık artış yaşanmakta. 5 Temmuz’da Kapalı Çarşı’da son veriler nasıl?

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 495 TL, satış 500 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 501 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü 5000 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 810 TL, satış 827 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 828 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.338 TL, satış 3.372 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.375 TL. 3 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.622 TL, satış 1.655 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.657 TL. 2 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.276 TL, satış 3.309 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.314TL. 5 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.268 TL, satış 3.301 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.306 TL. 5 TL düşüş gerçekleşti.

Altın yorumları 5 Temmuz 2021

Ekonomi uzmanlarının 5 Temmuz 2021 altın yorumları: Amerika Birleşik Devletlerinde Hazine Bakanlığı tarafından “varlık alım programı” açıklamalarından ötürü altının ons değerlerinde baskı devam ediyor. Bu hafta FED’in FOMC toplantı tutanaklarını açıklamasından ötürü sarı metal piyasalarda “gergin bekleyiş” devam ediyor.

İlginizi Çekebilir Memur ve emekliler yüzde 5.45 enflasyon farkı alacak