Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 6 Temmuz 2021

Altın fiyatları, Pazartesi günü verilerine göre 3 TL yükseliş gözlemlenirken, altının ons değerinde düne göre oranla 16 dolar yükseliş ile Kapalı Çarşı’da işlemler devam ediyor. Temmuz ayının ilk haftası verilerine göre “yatay seyir ile negatif” arasında olan sarı metal piyasasında son durum nasıl?

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 498 TL, satış 503 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 497 TL. 6 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 6 Temmuz 2021 Salı günü 5030 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 814 TL, satış 831 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 821 TL. 10 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.355 TL, satış 3.389TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.347 TL. 42 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.630 TL, satış 1.664 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.643 TL. 21 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.295 TL, satış 3.328 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.286 TL. 42 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.287 TL, satış 3.320 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.278 TL. 42 TL yükseliş gerçekleşti.

Altın yorumları 6 Temmuz 2021

Ekonomi uzmanlarının 6 Temmuz 2021 altın yorumları: İstihdam verileri öncesinde geçen hafta ons başına 1.752 dolara düşen altın, istihdam verilerinin beklentileri aşması ve enflasyona ilişkin endişeleri artırmasıyla iki ayın en düşük seviyesine geriledi ve yeniden yükseldi. Haziran’ı %7’nin üzerinde bir düşüşle 1,755 dolar civarında kapatan altın ons, Temmuz ayının başından bu yana kademeli bir yükselişle 1,800 dolara tırmandı.