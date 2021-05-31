Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?

TÜİK büyüme verilerini açıkladıktan sonra Kapalı Çarşı’da altın piyasasında düşüş yaşanıyor. 31 Mayıs’ta verilere göre uzmanlar; büyüme verilerinin piyasada olumlu karşılandığını, altın ve dolar piyasasında düşüş yaşandığını açıkladı. Öte yandan uluslararası piyasalarda “yeni tip” koronavirüs vakasından sonra tekrardan yükseliş yaşanıyor. Avrupa’daki merkez bankası politikalarında ise “belirsizlik” yaşandığından ötürü altın ons bazında yükseliş bekleniliyor.

31 Mayıs’ta hem ABD’de de hem de İngiltere’de resmi tatil olmasından ötürü ekonomi uzmanları, enflasyon verilerini takip edeceklerini açıkladılar. Enflasyon verilerine 2021 Haziran ayının tahmini değerleri yarın açıklanacak.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 516 TL, satış 520 TL. Geçen hafta verilerine göre 24 Mayıs’ta satış 508 TL’den işlem görüyordu.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 840 TL, satış 860 TL. Geçen hafta çeyrek altın, 839 TL’den işlem gördü.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.505 TL, satış 3.508 TL. Cumhuriyet altının satışı geçen hafta 3.420 TL’den gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.687 TL, satış 1.721 TL. Geçen hafta yarım altın, 24 Mayıs’ta 1.679 TL’den satıldı.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.409 TL, satış 3.443 TL. 24 Mayıs’ta tam altının satışı 3.358 TL’den gerçekleşti.