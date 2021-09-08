Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 7 Eylül 2021

Altının ons fiyatı, 7 Eylül 2021 Çarşamba günü 1.799 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 484 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 3.256 TL.

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Altın fiyatları, dün dolar ve ABD Hazine tahvillerinde yaşanan artış ile %1.6 geriledikten sonra yatırımcılar için psikolojik bir eşik olan 1,800 doların altında işlem gördü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün son bir haftanın en düşük seviyesi olan 1,791.90 dolar seviyesini gördükten sonra yükselerek 1,799.03 dolar seviyesinden alıcı buldu. ABD altın vadeli işlemleri 1,799.40 dolar seviyesinde.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 479 TL, satış 484 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 483 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 7 Eylül 2021 Çarşamba günü 4.821 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 782 TL, satış 798 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 799 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.223 TL, satış 3.256 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.257 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.565 TL, satış 1.597 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.598 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.164 TL, satış 3.196 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.197 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.159 TL, satış 3.191 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.190 TL. 1 TL yükseliş gerçekleşti.