Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 7 Temmuz 2021

Altın fiyatları, 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü, bir önceki güne göre “yatay seyir”de işlem görürken, altının ons değerlerinde ufak bir düşüş gözlemlendi. FED tutanakları öncesi uluslararası piyasalarda “bekleyiş” devam ederken, Kapalı Çarşı’da son durum nasıl?

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 499 TL, satış 503 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 494 TL. 9 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 7 Temmuz 2021 Salı günü 5030 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 815 TL, satış 831 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 817 TL. 14 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.354 TL, satış 3.388 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.332 TL. 58 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.630 TL, satış 1.663 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.635 TL. 28 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.295 TL, satış 3.328 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.271 TL. 57 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.287 TL, satış 3.320 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.264 TL. 56 TL yükseliş gerçekleşti.

Altın yorumları 7 Temmuz 2021

Ekonomi uzmanlarının 7 Temmuz 2021 altın yorumları: ABD 10 yıllık tahvillerinin getirisi Mart ayının sonundan bu yana düşüş eğiliminde. Oran bu sabah %1,77’ye karşı %1,35’te. Aynı tarihte 93,5 seviyesinde olan Dolar Endeksi bu sabah 92,5 seviyesinde bulunuyor. Altının onsu 1.700 dolardayken bu sabah 1.800 dolarda seyrediyor. Bu dönemdeki fiyat hareketi altının Dolar Endeksi’ne duyarlı olduğunu gösteriyor. Dolar ise ABD verilerinin gücüne göre yön buluyor. Ana çekilişte ABD ekonomisinin nispeten toparlanmanın önünde olması Fed’in şahinliğini gözler önüne seriyor. Zayıf veri, FED’in başka bir merkez tarafından dengelenmesi gibi argümanlar varsa ons önemli ölçüde rahatlayabilir.