Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 8 Haziran 2021

8 Haziran 2021 Salı günü sabah saatlerinde altın piyasasında binde 8 yükselme yaşanırken, Çarşamba günü ABD'de 10 yıllık tahvil ihalesi, Perşembe günü enflasyon açıklamasından ötürü ekonomi uzmanları altın ons değerinin 1.900 doları görebileceğini açıkladı. Türkiye'de TÜİK verilerinden sonra altın piyasasından yatay seyir gözlemlenirken kapalı çarşı altın fiyatları 8 Haziran 2021 verileri:
Gram altın, alış 520 TL, satış 524 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 520 TL.
Çeyrek altın, alış 849 TL, satış 867 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 859 TL.
Cumhuriyet altını, alış 3.499 TL, satış 3.534 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.501 TL.
Yarın altın, alış 1.699 TL, satış 1.734 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.718 TL.
Tam altın, alış 3.435 TL, satış 3.470 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.437 TL.
Reşat altın, alış 3.427 TL, satış 3.461 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.430 TL
Ekonomi uzmanları gram altında yatay seyir görüldüğünü açıklarken piyasalarda düşüş yaşanması durumunda gram altının 519 liraya kadar inebileceğini tam tersi durumda 529 liraya kadar çıkabileceğini dile getirdi. Kripto para bitcoin'in tekrardan yükselişe geçtiğini söyleyen uzmanlar, yükselişin gerçekleşmesi durumunda altın ons değerinde düşüş beklediklerini açıkladı.