Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 8 Temmuz 2021

Altın fiyatları, 8 Temmuz 2021 tarihinde bir önceki güne 1 TL düşüş içerisinde olurken, altının ons değerinde 11 dolarlık düşüş gözlemlendi. ABD’de de FED tutanakları sonrası altının ons değerinde genel bir düşüş yaşanırken, Türkiye’de sarı metal piyasası bu düşüşten etkilendi. 8 Temmuz 2021 tarihinde kapalı çarşıda son durum nasıl?

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 498 TL, satış 502 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 495 TL. 7 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 8 Temmuz 2021 Perşembe günü 5020 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 814 TL, satış 830 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 818 TL. 12 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.350 TL, satış 3.384 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.335 TL. 49 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.628 TL, satış 1.661 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.637 TL. 24 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.289 TL, satış 3.322 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.274 TL. 48 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.281 TL, satış 3.314 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.267 TL. 47 TL yükseliş gerçekleşti.

Altın yorumları 8 Temmuz 2021

Ekonomi uzmanlarının 8 Temmuz 2021 altın yorumları: Salı günü hızlı bir yükselişle 1.815 dolara yükselen ons altının ardından 1.800 doların altına düştü. Fed’in tutanakları açıklamasının ardından Çarşamba günü 1.800 doların üzerinde kapanan bir ons altın, doların güçlenmesiyle Perşembe günü 1.797 dolar civarında seyrediyor.