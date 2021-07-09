Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 9 Temmuz 2021

Altın fiyatları, 9 Temmuz 2021 tarihinde bir önceki güne oranla 1 TL yükselişte olurken, altının ons değerinde 3 dolarlık yükseliş gözlemlendi. Haftanın son gününde 9 Temmuz sabah saatlerinde kapalı çarşıda işlemler “yatay seyir” üzerinden hareket ederken son durum nasıl?

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 499 TL, satış 503 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 495 TL. 8 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 9 Temmuz 2021 Cuma günü 5030 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 815 TL, satış 831 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 818 TL. 13 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 3.354 TL, satış 3.388 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 3.333 TL. 55 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 1.630 TL, satış 1.663 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 1.636 TL. 27 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 3.292 TL, satış 3.325 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 3.274 TL. 51 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 3.284 TL, satış 3.317 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 3.265 TL. 52 TL yükseliş gerçekleşti.

Altın yorumları 9 Temmuz 2021

Ekonomi uzmanlarının 9 Temmuz 2021 altın yorumları: Hafta başından bu yana altının ons değerlerinde düşüş ve yükseliş aynı anda yaşanmasından ötürü piyasalarda bu durum “oynaklık” olarak adlandırıldı. 1.815 dolar bandına kadar çıkan altın ons değeri haftanın son gününde 1.800 dolara kadar geriledi. Gerek FED’in tutanakları gerek Koronavirüs mücadelesinde “Delta Varyantları” altının yükselmesine sebep olurken, uluslararası alanda dolara dair hamlelerin olması sarı metal piyasayı “yatay seyir” içerisinde tuttu.