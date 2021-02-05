Altın fiyatları düştükçe düşmeye devam ediyor: Gram altın 410 Lira

Son dönemde devam eden düşüş ile gümüşün gölgesinde kalan altın dar sayılacak bir bant içinde hareketini sürdürüyor. Geçen yılın en çok kazandıran yatırım aracı olan altında düşüş yatırımcılarda endişe yaratırken, hediyelik eşya almak isteyenleri ise memnun ediyor.

ALTIN FİYATLARI 5 ŞUBAT

Çeyrek altın: 665 Lira

Yarım altın: bin 331 Lira

Gram altın: 410 Lira

Cumhuriyet altını: 2 bin 723 Lira

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ALTIN FİYATLARI TOPARLANMIYOR

ABD'de Demokratların Cumhuriyetçilerin desteği olmadan da 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketini Kongre'den geçireceklerine yönelik yapılan açıklamaların altın fiyatına destek vermeye devam ettiğini de belirten analistler, bunun yanı sıra gözlerin Türkiye saati ile 15.00'de BoE'den gelecek faiz kararında olduğunu da vurguluyorlar.

Spot altın için en büyük riskin Covid-19'a karşı aşılama programlarında hızlanma sağlandığına yönelik gelecek haberler, açıklamalar olduğu da ifade ediliyor. Teknik analistlere göre spot altın bugün 1.818 dolar/ons desteğini test edebilir.

Bu seviyenin kırılması halinde 1.801 dolar/ons ve oranın altında 1.787-1.783 dolar/ons destekleri hedeflenebilir. Yukarı bir hareket için ise öncelikle 1.840 dolar/ons seviyesini üzerine geri gelinmesi gerekli. Buranın aşılması halinde 1.853-1.875 dolar/ons aralığı yeniden hedef haline gelecek. Spot gümüş için destek seviyeleri 26.42 ve 26.01 dolar/ons olarak ifade ediliyor. Kısa vadeli dirençler ise 27,21 ve 27,60 dolar/ons.