Altın fiyatları düşüşe geçti

Güne 1900 dolar seviyesinin üzerinde başlayan ons altın, artan ABD tahvil faizleri ve toparlanan dolar endeksi nedeniyle 1950 seviyelerinin üzerinden 1900 doların altına geriledi.

1890 dolar seviyesinde dengelenen ons altın bu hafta yüzde 0,3 kadar değer yitirirken, gün içinde en düşük 1877,74 doları test etti. Günün en yüksek seviyesi ise 1917,56 dolar düzeyinde oldu.

GRAM ALTIN 450 TL’NİN ALTINDA

Ons fiyatında yaşanan düşüş ve doların dalgalı seyri gram altın fiyatlarını da etkiliyor. İç piyasada gram altın tekrar 450 TL’nin altına inmiş durumda.

GCM Yatırım Yardımcı Analisti Kaan Kutsar altın fiyatları hakkında sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamalarda, “Gram altında 440-450 TL önemli destek seviyeleri. 471 ise önemli direnç konumunda. 440-470 arası yatay seyir ana eğilim durumunda.” ifadelerini kullanmıştı.

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