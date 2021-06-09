Altın fiyatları: Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Başta corona virüs salgınının getirdiği gelişmelere bağlı olarak tarihinin en yüksek seviyelerine çıkan altın fiyatları son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. İşte 9 Haziran gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın: 523 lira

Çeyrek altın: 862 lira

Yarım altın: 1.724 lira

Cumhuriyet altını: 3.434 lira

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MAYIS AYINDA EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI

TÜİK, ‘Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Mayıs 2021' verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta aylık bazda en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,06, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7,19 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro yüzde 0,33 oranında kazandırırken; BIST 100 endeksi yüzde 1,03, Amerikan doları yüzde 1,28, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,34 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 2,56 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde Euro yüzde 3,34, BIST 100 endeksi yüzde 1,94, Amerikan doları yüzde 1,69, DİBS yüzde 0,59 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,37 oranlarında yatırımcısına kazandırdı.

ÜÇ AYLIKTA DA BİRİNCİ ALTIN

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,71, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,21 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,88, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,48 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.