Altın fiyatları haftayı yükselişle kapadı

Hafta içinde, Merkez Bankası başkanının değişmesinin ardından gördüğü zirveleri zorlayan dolar/TL, yeni TCMB başkanının sıkı para politikasına bağlı kalacağını taahhüt etmesi ve ABD Hazine tahvil faizlerindeki gerilemeye paralel olarak güne dün gerilediği 8.10’lu seviyelerden başladı. Gün içinde yükseler dolar kuru günü serbest piyasada 8.18 seviyesinden tamamladı.

Dolar endeksindeki geri çekilmeyle yükselişini ikinci gününe taşıyan ons altının1750 dolar seviyesini aşması yurt içinde gram altın fiyatının yükselmesine neden oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 453,20 lira seviyesine çıktı.

2 bin 985 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 6 liradan, 413,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 417,20 liradan, 2 bin 917 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 937 liradan, bin 459 liradan alınan Yarım Ziynet bin 469 liradan ve 729 liradan alınan Çeyrek Ziynet 734 liradan satıldı.