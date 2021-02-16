Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı 407 lira

Geçtiğimiz yıl yatırımcısına en çok kazandıran birikim aracı olan ancak bu yıl düşüşte yer alan altın, vatandaşların yatırım gözdesi olmayı sürdürüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 407 liradan alınan gram altın 407,20 liradan, 2 bin 683 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 704 liradan, 371,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 375,20 liradan, 2 bin 621 liradan alınan Lira (Tam) altın 2 bin 641 liradan, bin 310 liradan alınan yarım altın bin 320 liradan ve 655 liradan alınan çeyrek altın 660 liradan satıldı.

EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

ABD’de Kongre’nin, toplam 1.9 trilyon doları bulan yardım paketini bu ayın sonuna dek onaylayabileceğine ilişkin piyasalarda artan iyimserlikle petrol fiyatları yükselirken, altın fiyatları yeniden 1,820 doların altına geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı 63.76 dolara kadar tırmanırken, Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı da 60.93 dolara kadar yükseldi.

Küresel düzeyde iklim kriziyle mücadele kapsamında elektrikli araç üretiminin artacağı beklentisiyle yükselişini sürdüren platin fiyatları da 3.18 artışla 1,293 doları da aşarak 1,300 dolara yaklaştı.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

– Brent petrol yüzde 0.75 artışla 63.18 dolar,

– Batı Teksas yüzde 1.16 artışla 60.40 dolar,

– altın yüzde 0.15 düşüşle 1,818.09 dolar,

– gümüş yüzde 1.09 artışla 27.55 dolar,

– bakır yüzde 0.32 artışla 8,318.00 dolar,

– platin yüzde 3.18 artışla 1,293.30 dolar,

– paladyum yüzde 0.23 artışla 2,396.50 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada, gram altın 406 liraya, çeyrek altın 683 liraya, Cumhuriyet altını da 2,695 liraya geriledi.

Troy Kıymetli Madenler’in günlük bülteninde, “platinin öne çıkmaya devam ettiğine” dikkat çekilerek, şöyle denildi:

“Altın yeşilde bir haftalık kapanış yaparken, iki haftanın ardından kazançla kapatmayı başarmış oldu. Geçen hafta ABD 10 yıllık tahvil getirisinde 11 ayın ardından 1.20 seviyesi kaydedilmesine rağmen altın pozitifliğini bozmadan alıcılı seyrederken, yükselişini önemli ölçüde enflasyon beklentilerindeki yukarı ivmeye borçlu olduğunu gözlemledik.

“Enflasyon beklentilerindeki pozitifliğin altın fiyatına da yansımasına rağmen, 200 günlük ortalamanın bir türlü aşılmadığını gördük. Haftanın kritik gelişmesi ise ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powellin katıldığı bir etkinlikte verdiği mesajlardı. Başkan, yaptığı açıklamada önceliklerinin enflasyondaki hızlı yükselişe müdahale etmek değil, istihdam piyasasındaki güçlenmeyi yakalamak olduğunu savundu.

“Bir süre daha Fed olarak piyasayı desteklemeye devam edeceklerini savunan Başkan, Fed bilançosunun ekonomiyi desteklediği büyüklükte olacağını vurguladı. Tüm bu yaşananlar ışığında altın, haftayı 1824 dolar/onstan tamamlarken yüzde 0.6 kazancı hanesine yazmış oldu. Diğer taraftan geçtiğimiz hafta Teslanın varlıklarının bir kısmını bitcoine çevirmesi haberi sonrası, bitcoin rekor seviyelerine kadar uzandı ve bir bitcoinin değeri ilk defa 27 oz değerine ulaşmış oldu.

“Gümüş de haftayı altınla birlikte yeşil bir kapanışla tamamlarken, 27 dolar/onsun üzerinde bir kapanış yapmayı başarmış oldu. 27.36 dolar/ons seviyesinden seansı tamamlayan beyaz maden, haftayı yüzde 1.6 kazançla kapattı. Aynı zamanda altın gümüş rasyosunda 66 seviyesinde kapanışla hafta tamamlanırken, rasyodaki aşağı yönlü görünüm, gümüşün lehine gözükmeye devam ediyor.

“Platin, geçen hafta yüzde 11.3 değer kazanarak haftanın en çok değer kazanan kıymetli madeni olurken, aynı zamanda yıl başından beri en çok değer kazanan kıymetli maden olarak öne çıkmaya da devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 1271 dolar/ons seviyesine kadar uzanan platin, 2015 Şubat ayından beri ilk kez bu seviyeyi görmüş oldu.

“Paladyum da diğer kıymetli madenler gibi yeşilde bir kapanış yapmayı başarırken, 2391 dolar/onstan kapattığı haftayı yüzde 1.8 kazançla tamamlamış oldu.

“Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasasında geçtiğimiz hafta altın açısından düşük hacimli bir seansın geride kalmasına rağmen, alıcıların iştahlı oluşuyla altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 2.00-3.00 usd/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbulda toplamda 8,710 kg altın, 19,193 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı.”