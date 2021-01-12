Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı 444 lira!

Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altının fiyatı 730 lira civarında bulunuyor.
ALTIN FİYATLARI 12 OCAK
Gram altın: 444 lira
Çeyrek altın: 730 lira
Yarım altın: 1.461 lira
Cumhuriyet altını: 2.912 lira
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EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM
ABD Hazine tahvilleri ve dolardaki yükselişin etkisiyle düşen altın fiyatları ve Avrupa genelinde uygulanan kısıtlama önlemlerinin yanında, Çin’de de başlayan seyahat yasaklarının oluşturduğu talep baskısıyla gerileyen petrol fiyatları, haftanın başında indikleri düzeylerde yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
– Brent petrol yüzde 2.04 düşüşle 55.21 dolar,
– Batı Teksas yüzde 1.88 düşüşle 51.74 dolar,
– altın yüzde 0.67 düşüşle 1,835.06 dolar,
– gümüş yüzde 2.06 düşüşle 24.78 dolar,
– bakır yüzde 1.07 düşüşle 8,084.50 dolar,
– platin yüzde 4.95 düşüşle 1,015.08 dolar,
– paladyum yüzde 0.67 düşüşle 2,359.88 dolar düzeyindeydi.