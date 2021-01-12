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Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı 444 lira!

Altın fiyatlarında dalgalanma sürerken bu durumun en önemli sebebi olarak corona virüs salgını ve ABD merkezli yaşanan siyasi gelişmeler olarak gösteriliyor. Yeni haftanın ilk gününü 442 lira ile kapatan gram altın şu an 444 lira seviyesinde bulunuyor.

Güncellenme: 08:36, 12/01/2021
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın fiyatı 444 lira!

Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altının fiyatı 730 lira civarında bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI 12 OCAK

Gram altın: 444 lira

Çeyrek altın: 730 lira

Yarım altın: 1.461 lira

Cumhuriyet altını: 2.912 lira

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EMTİA PİYASALARINDA SON DURUM

ABD Hazine tahvilleri ve dolardaki yükselişin etkisiyle düşen altın fiyatları ve Avrupa genelinde uygulanan kısıtlama önlemlerinin yanında, Çin’de de başlayan seyahat yasaklarının oluşturduğu talep baskısıyla gerileyen petrol fiyatları, haftanın başında indikleri düzeylerde yatay hareket ediyor.

Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

– Brent petrol yüzde 2.04 düşüşle 55.21 dolar,

– Batı Teksas yüzde 1.88 düşüşle 51.74 dolar,

– altın yüzde 0.67 düşüşle 1,835.06 dolar,

– gümüş yüzde 2.06 düşüşle 24.78 dolar,

– bakır yüzde 1.07 düşüşle 8,084.50 dolar,

– platin yüzde 4.95 düşüşle 1,015.08 dolar,

– paladyum yüzde 0.67 düşüşle 2,359.88 dolar düzeyindeydi.

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