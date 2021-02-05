Altın fiyatları neden düşüyor? Altın fiyatlarında düşüş devam eder mi?

ABD Doları’nın önemli para birimleri karşısında güçlenmesi, makro verilerde sağlanan iyileşme ve corona virüsüne karşı aşılama çalışmalarında hızlanma altın fiyatlarının son 2 ayın en kötü haftasını geçirmesine yol açtı.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı 1 Aralık’tan bu yana ilk kez 1800 dolar/ons seviyesinin altına inilmesinin ardından bugün destek seviyelerinden toparlanmaya çalışıyor.

1792,12 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilmenin ardından spot altın fiyatı 1794,53 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

GERİ ÇEKİLME KISA VADELİ

Analistler, “Corona virüsüne karşı aşılama ile birlikte ekonomik görünümün parlaması, makro verilerin iyileşmesi değerli metallere olan talebi azaltıyor” değerlendirmesinde bulunsalar da bunun kısa vadeli bir geri çekilme olduğunu da savunuyorlar.

Ekonomik toparlanma güçlendikçe ve enflasyon bekleyişleri yükseldikçe yatırımcıların koruma amaçlı olarak yeniden altına ilgi gösterecekleri öngörülüyor.

Spot altın için kısa vadeli destek seviyesi 1.783 dolar/ons, yukarı hareketlerde dirençler ise 1.801 ve 1.818 dolar/ons olarak öne çıkıyor.

TEŞVİK PAKETİ VE ENFLASYON DESTEKLEYECEK

Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde ons altında önemli destek olarak izlenen 1.820 seviyesinin altına gelindiği hatırlatıldı.

Dolar endeksi ve verim eğrisindeki hareketin değerli metaller için kısa vadede negatifliğe işaret ederken, ons altında son dönemde görülen yükselişe rağmen ETF alımlarının zayıf seyrettiği belirtilen analizde, “Bu aşamada 1.820 seviyesinin üzerine gelinmedikçe ons altında aşağı yönlü hareketin devamı beklenebilir.

1.785 ve 1.765 ilk destek seviyeleri olarak takip edilmelidir. Olası yukarı yönlü hareketlerde 1.820 ve 1.865-1.870 bölgesini direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Ons altında net bir yukarı yönlü hareket için teşvik paketiyle ilgili belirsizliklerin ortadan kalkması gerektiğini düşünüyoruz. Teşvik paketiyle birlikte enflasyon beklentilerinin tekrar yükseleceği bir ortam, orta vadede altını desteklemeye devam edecektir.” denildi.

İlginizi Çekebilir Küresel altın üretimi 12 yıl sonra ilk kez düştü

DESTEK SEVİYELERİ 1792, 1784 VE 1775

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analizde ise şu ifadelere yer verildi:

Geçtiğimiz hafta yapılan yılın ilk FOMC toplantısında FED beklentilere paralel olarak fonlama faizini değiştirmeyerek faizleri yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakırken varlık alım programında da herhangi bir değişikliğe gitmemişti.

Faiz kararı sonrasında açıklamalarda bulunan Fed başkanı Powell, para politikasının salgın bitene kadar ekonomiyi desteklemeye devam edeceğinin altını çizmesi sonrasında ise doların küresel bazda değer kazanan dolara bağlı olarak

200 günlük hareketli ortalamasının altına sarkan sarı metalde satış baskısı devam ediyor.

Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1800 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Ons altında yukarı yönlü hareketler görmemiz durumunda sırası ile 1805, 1812 ve 1820 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 1792, 1784 ve 1775 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.”