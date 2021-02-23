Altın fiyatları neden yükseliyor?

ABD dolarının önemli para birimleri karşısında zayıflamasından ve ABD Hazine kağıdı getirilerinin düşmesinden destek alan altın fiyatı yukarı hareketini devam ettiriyor.

Dün 1801-1803 dolar/ons direncini kıran spot altın fiyatı bu sabah 1816,03 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi ve şu sıralarda 1810,76 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

YARDIM PAKETİ ALIMLARI ARTIRDI

Analistler, Biden’in yeni corona virüsü yardım paketinin Kongre’den geçmesi için adımların atılmaya başlanmasının yeniden enflasyon baskılarını gündeme getirmesi koruma amaçlı olarak altın alımını yeniden ön plana çıkardı.

ECB Başkanı Lagarde’nin borçlanma maliyetlerinde son dönemde yaşanan artışlarından rahatsız olunduğunu açıkça işaret etmesi de altın fiyatına destek verdi.

Analistler, gözlerin Fed Başkanı Powell’in bugün Senato Bankacılık Komitesi’nde yapacağı sunumda olacağını belirterek, bugün spot altın fiyatı için direnç seviyesi olarak 1822 ve 1841 dolar/onsu işaret ediyorlar. Geri çekilmelerde destek 1803 ve 1788 dolar/ons seviyeleri.

1840 DOLAR SEVİYESİ ÖNEMLİ

Ahlatcı Yatırım Tarafından Hazırlanan Analizde dolar endeksinde yaşanan geri çekilme ile birlikte ons altında tepki alımlarının yapıldığı gözlemlendiği belirtilerek, “Tepki alımlarının sürmesi durumunda 1800 dolar psikolojik seviyesi ile 200 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1822 dolar hedef konumdayken haftanın ilk işlem gününde gelişmeler çerçevesinde sert hareketler yaşandı.

Tahvil getirilerindeki artışın ons altın tarafında bir satış baskısı oluşturacağına dair beklentiler artıyor. Ons altında olası satış baskısının görülmesi durumunda 1805 ve 1800 destek seviyelerinin takip edilmesi gerekirken tepki alımlarının devam etmesi halinde ise 1820 ve 1840 direnç seviyeleri yukarı yönlü hareket için önem arz ediyor.” ifadeleri kullanıldı.

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YARDIM PAKETİ HAFTA SONUNA DOĞRU ONAYLANABİLİR

Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde ise ons altının 1800 dolar seviyesinin üzerinde seyrettiği hatırlatılarak, “Bugün Fed Başkanı Powell’ın Kongre’de sunumu bulunuyor. Sunum öncesinde altında yukarı yönlü bir ivme izleniyor. Teşvik paketine dair gelişmelerinde etkili olduğu dikkat çekiyor.

ABD Temsilciler Meclisi Bütçe Komitesi’nin paketi onayladığı ifade edildi. Paketin hafta sonuna doğru Temsilciler Meclisi’nden geçmesi bekleniyor.

Paketin hayata geçirilme beklentisi ile altın pozitif. Piyasalarda, doların da çok güçlü olmaması, altının bu hareketini şimdilik desteklemekte.

Bugün için Powell ve ABD verileri takip edilecek. Altında oynaklık yüksek. Ons altın için 1799 – 1786 – 1773 dolar destek noktaları olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 1823 – 1837 ve 1851 dolar direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor.” denildi.