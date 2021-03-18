Altın fiyatları sert düştü

Hafta başından beri beklenen FED toplantısı dün gerçekleşirken, toplantı sonrası altının tepkisinin pozitif yönlü olduğunu gözlendi. FED faiz kararında bir değişikliğe gitmezken, altın karar sonrası yukarı yönlü ivmelendi. Bu süreçte 1751 dolar/ons seviyesine kadar uzanan sarı maden son iki haftanın en yüksek seviyesini kaydetti. Ancak olumlu hava gün içerisinde dağıldı.

ABD 10 yıllık hazine tahvil getirisi bugün 10 baz puan artışla Ocak 2020’den beri ilk defa yüzde 1.74’e yükseldi. Güne 1.750 dolar seviyesinde başlayan ons altın da yaşanan artışa bağlı olarak düşüşe geçti. Gün içerisinde en yüksek 1.755 doları gören on altın 1.719 dolar seviyesine kadar çekildi.

Ons altında satış baskısının artması ve geri çekilmenin sürmesi halinde 1.722 ve 1.715 destek seviyeleri test edilebileceği gibi yukarı yönlü hareketlerde ise 1.743 ile 1.750 dolar ilk direnç noktaları olarak takip ediliyor.

FAİZ KARARIYLA GERİLEYEN DOLAR ALTINI DÜŞÜRDÜ

İç piyasada ise gram altın fiyatları sert düşüş yaşadı. Ons altının değer kaybetmesine, Merkez Bankası’nın beklentileri aşan faiz artışı da eklenince gram altın 420 TL seviyesinden 410 TL’nin altına indi.

Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası yaklaşık 20 kuruş gerileyen dolar kuru, gram altında yaşanan düşüşte etkili oldu. Gram altında 395 TL destek seviyesi olarak takip ediliyor.