Altın fiyatları sert düştü… Yılın ikinci yarısına dikkat!

ABD tahvillerinde yaşanan artış ve değer kazanan dolara bağlı olarak altın fiyatları sert düşüş yaşadı. Ons altın 1800 doların altına geriledi. Yatırımcılar güvenli limanlardan uzaklaşırken altın için güçlü destek seviyesi 1783 dolar. Buranın kırılması halinde ise 1761 dolar seviyesi izlenecek. Peki altın fiyatlarının önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izlemesi bekleniyor? Altın fiyatlarını etkileyen gelişmeler neler? İşte uzman görüşleri…

ORTA VE UZUN VADE İÇİN ALIM FIRSATI

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk ons altın ve çeyrek altında yaşanan fiyat hareketlerini sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

Ons altın fiyatlarında yaşanan düşüşün en önemli nedeninin ABD 10 yıllık tahvillerinde yaşanan çıkış olduğunu belirten Yıldırımtürk, “Çıkış olunca faizler de artıyor, 1.28 seviyelerine kadar geldi. Güvenli limanlardan uzaklaşma görüyoruz. 10 yıllık tahvil faizlerinde 1.30 seviyesi görülebilir. Orta ve uzun vadede yatırım düşünenler için bu seviyeler alım fırsatı olarak görülebilir.” dedi.

“YILIN İLK YARISINDA BEKLENTİM 1800-1950 ARALIĞI”

ABD’de 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin hâlâ onay beklediğini belirten Yıldırımtürk, “BU paket er ye da geç çıkacak. Bu da altın fiyatlarının seyrini yakından etkileyecek bir gelişme. Bunlara ek olarak jeopolitik gerginlikler de göz ardı edilmemeli. Tüm bunları göz önüne aldığımızda geçen yıl olduğu kadar sert bir yükseliş olmasa da altın fiyatlarının tekrar yükselişe geçeceğini söyleyebiliriz. Yılın ilk yarısı için ons altın da 1800-1950 aralığında bir hareket bekliyorum. Gram altın beklentim ise 400-440 TL aralığında.” ifadelerini kullandı.

YILIN İKİNCİ YARISINA DİKKAT!

Ons altın fiyatlarının yılın ikinci yarısında yükselişe geçmesini beklediğini ifade eden Yıldırımtürk, “Yılın ikinci yarısında likidite bolluğunun oluşturacağı spekülatif davranışlar ve jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle eylül, ekim ayları gibi ons altın fiyatında beklentim 2150-2250 dolar seviyesinde. Yıl sonu için de tahminim bu seviyelerde olacak. İç piyasada ise yılın ikinci yarısı faiz indirimleri ile doların artmasını ve gram altın fiyatlarının 500 TL seviyesine ulaşmasını bekliyorum.” açıklamasında bulundu.

BANK OF AMERİKA ALTIN TAHMİNİN AÇIKLADI

BofA analistleri, altın fiyatının bu yıl içinde 2000 dolar/ons seviyesinin üzerine gitme potansiyelinin devam ettiğine işaret ettiler.

Ancak analistler enflasyon endişelerinin baskılanmaya devam edilmesi ile birlikte bu beklenti için risklerin, ters rüzgarların büyümekte olduğuna da dikkat çektiler.

BofA dün yayınladığı raporda, altın piyasasının Covid-19 salgınının önemli pazarlarda takı altın talebi üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğine ve merkez bankalarının altın talebinin yavaşladığına işaret etmekle birlikte, 2021 yılı için ortalama altın fiyatı tahminini 2063 dolar/ons olarak sürdürdü.

Analistler, altın fiyatının ikinci çeyrekte tepe yapmasının muhtemel olduğunu belirtirken, ikinci çeyrekte ortalama fiyatı 2100 dolar/ons seviyesinde gördüklerini de vurguladılar.

Altın için en büyük zorluğun enflasyon baskıları olmaya devam ettiğini belirten analistler, global makro ortamın hızla değişmesinin yatırımcıların altına yönelme cesaretlerini azalttığını da ifade ettiler.