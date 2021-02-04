Altın fiyatları tepe taklak oldu! İşte düşüşün nedeni

Güçlü seyreden dolar nedeniyle altın ve gümüşe olan talep azaldı bu nedenle altın fiyatları düşüşe geçti.

ABD’den gelen güçlü özel sektör tarım dışı istihdam verisi sonrasında düşüşe geçen ons altın, dolar endeksinin 2 aylık aranın ardından 91 seviyesinin üzerine çıkmasıyla 1800 doların altına indi.

Günlük kaybın yüzde 2'yi aştığı ons altının yanı sıra yurt içinde Türk Lirası'nın değer kazanmasıyla gram altının fiyatındaki düşüş yüzde 3'e yaklaştı.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 410,20 liraya geriledi.

İstanbul Kapalıçarşı'da 410 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 410,20 liradan, 2 bin 702 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 723 liradan, 374 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 379 liradan, 2 bin 641 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 661 liradan, bin 321 liradan alınan Yarım Ziynet bin 331 liradan ve 660 liradan alınan Çeyrek Ziynet 665 liradan satıldı.