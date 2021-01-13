Altın fiyatları teşvik paketini bekliyor

Altın fiyatları, ABD doları ve ABD hazine tahvil getirilerindeki gerilemeden ve büyük bir ABD canlandırma paketi getirilmesi ihtimalinin enflasyona karşı dayanıklı olan altına talebi artırmasından destek bularak hafif yükseldi.

Ahlatcı Yatırım’ın analizinde, ons altının, geçen hafta 1960 dolar düzeyinden başladığı geri çekilme ile aralıksız dört işlem günü değer yitirdiği anımsatılarak şunlar söylendi:

“Ons altında yaşanan toparlanma da dolar endeksinin yükselişine ara vermesi etkili olurken ABD’de daha büyük hükümet borçlanmasına dair beklentiler ABD tahvil faizlerini yükseltmeye devam ediyor.

Demokratların Georgiadaki Senato seçimlerinde zafer kazanmasının ardından 2021’de daha agresif mali harcamalar beklentilerini fiyatlanmaya devam ederken bugün ABD’de açıklanacak olan enflasyon verisini takip edeceğiz.

Teknik olarak incelediğimizde, Ons altının 1855 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi.”

Altının gram fiyatı Dolar TL kuru ve ons altının etkisinde yatay seyrediyor. Yeni işlem gününde ons fiyatındaki yükselişin etkisinde sınırlı bir şekilde pozitif bölgede bulunuyor. Gram altın fiyatı babah saatlerinde 445 TL seviyelerinde işlem görüyor.

1800 DOLAR BEKLENTİSİ

UBS, altın fiyatının yıl sonunda 1800 dolara inmesini bekliyor. UBS Wealt Management tarafından hazırlanan rapora göre, ons altının ilk çeyrekte ABD’deki düşük faiz oranları ve dolarda değer kaybı etkisi ile 1950 dolara çıkabileceğini kaydetti. Fiyatın yıl ortasından sonra baskı altına gireceğini öngören kurum, yıl sonu hedefini ise 1800 dolar olarak açıkladı.