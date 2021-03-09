Altın fiyatları toparlanmaya çalışıyor

ABD tahvil faizlerinde yaşanan sert yükseliş ile düşüşe geçen ons altın fiyatları yükselmeye başladı. Gün içerisinde 1680 dolara kadar çekilen ons altın kayıplarının bir kısmını geri alarak tekrar 1700 doların üzerine çıktı.

2021 yılında ocak ve şubat aylarını kayıplar ile geçen altın fiyatları, mart ayında da istediği performansı gösteremiyor. Özellikle tahvil faizlerindeki yüksek seyirden negatif etkilenen değerli metallerin cazibesi faiz getirisi olmaması sebebiyle bir miktar azalıyor.

2021 yılının ilk iki ayındaki performansı ile birlikte son yılların en kötü yıl başlangıçlarından birini yapan altın fiyatlarında piyasalar yarın ABD kanadından gelecek olan TÜFE verisini takip edecek.

GRAM ALTININ FİYATI DEĞİŞMEDİ

İç piyasada ise ons altında yaşanan artış gram altın fiyatlarına yansımadı. Dolar kurunda yaşanan düşüş ile gram altın fiyatları 420 TL seviyesindeki seyrine devam ediyor.

Dinamik Menkul Tarafından Hazırlanan Analizde gram altın ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

Ons altındaki toparlanmaya rağmen kurlardaki geri çekilmenin ağır basmasıyla güne düşüş eğiliminde başlayan gram altın, 416,91 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam etti.

Bu seviyenin üzerinde 4 saatlik bazda kapanışına devam etmesi halinde yükseliş ivme kazanabilir. Bu durumda ilk direnç seviyesi 440,33 olacaktır.

Aksi halde, 416,91 seviyesinin altına sarkması durumunda ise 395,16 destek seviyesi gündemimize gelecektir.