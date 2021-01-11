Altın fiyatları yükselişe geçti

Altın fiyatları cuma günü yaşadığı sert düşüşü telafi etmeye çalışıyor. Geçen hafta ABD'de sonuçlanan Georgia seçimlerinde Joe Biden'ın partisi Demokratlar'ın başarılı çıkması ve Senato'da çoğunluğu ele geçirmeleri ‘mavi dalga' yaşanmasına neden oldu. Bu olay ise piyasalarda olumlu karşılandı ve risk iştahını artırdı.

Artan risk iştahı ile birlikte altından çıkışlar gerçekleşirken fiyatlarda aşağı yönlü sert hareketlenmeler gerçekleşti. Ons altın cuma günü 1.828 dolara kadar geriledikten sonra 1.846 dolar bandından dengelenmişti. Ons altın bugün 1850 dolar seviyesine tırmandı.

Diğer yandan seçilmiş Başkan Joe Biden Amerika'da teşvik paketine ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Biden 2 bin dolarlık destek çeklerini de içeren yeni teşvik paketi açıklanacağını, paketin büyüklüğünün ise trilyonlarca dolar olacağını belirtti.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE

İç piyasada ise dolar/TL’nin yeni haftaya yükselişle başlaması gram altın fiyatlarını yukarı çekti. 438 TL’ye kadar çekilen gram altın yeni haftanın ilk işlem gününde 445 TL’ye kadar yükseldi.

“1853-1860-1867 ÖNEMLİ DİRENÇ SEVİYELERİ”

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde geçen haftaya dolar endeksindeki zayıf görünüme ek olarak ABD’de daha sert corona virüs kısıtlamalarına yönelik spekülasyonlar ile sert yükselerek başlayan ons altının ABD’nin Georgia eyaletinde yapılan 2. tur senato seçimlerini Demokratlar’ın kazanması sonrasında sert şekilde geri çekildiğini hatırlatıldı.

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Harris’in “Senato Başkanı” sıfatıyla göreve başlamasının ardından mecliste çoğunluğu ele geçirecek olması ve oluşan yeni teşvik beklentilerinin risk iştahını artırırken bu durumun ons altında sert satışlara neden olduğu belirtildi.

Bu haftanın veri takvimi açısından sakin bir hafta olacağı ifade edilen analizde, “İlk işlem gününde piyasada oluşan fiyatlamaları yakından izlemeyi sürdüreceğiz. Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın’ın 1850 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi.

Ons Altın’da yukarı yönlü hareketler görmemiz durumunda sırası ile 1853, 1860 ve 1867 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 1835, 1827 ve 1820 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.” ifadelerine yer verildi.

MALİ GENİŞLEME PAKETİ YUKARI YÖNLÜ HAREKETE NEDEN OLABİLİR

Vakıf Yatırım Tarafından Hazırlanan Teknik Analizde ise ABD tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareket ve doların bir miktar değer kazanmasıyla ons altın haftayı sert düşüşle kapattığı belirtildi.

Faizlerdeki hareketin altın üzerindeki baskının bir süre daha devam etmesine neden olabileceği belirtilen açıklamada, “Teknik olarak bakıldığında, aşağı yönlü hareketin şimdilik 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1.817 seviyesinde dengelendiği görülüyor. Bu seviyeden gelen tepkinin devam etmesi durumunda 1.870 ve 1.900 seviyeleri direnç olarak izlenmelidir.

Aşağıda ise 1.817 seviyesinin altına gelinmesi halinde 1.800 ve 1.765 seviyeleri hedef olarak izlenebilir. Önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve mali genişleme paketinin büyümesi ihtimali değerli metallerde tekrar yukarı yönlü harekete neden olabilir.” denildi.