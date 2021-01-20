Altın fiyatları yükselişe geçti

ABD Hazine Bakanı adayı Janet Yellen’in dün Senato Finans Komitesi’nde yaptığı konuşmanın Biden yönetiminin, daha büyük bir corona virüsü yardım paketi ortaya koyacağı beklentilerini güçlendirmesi altın fiyatlarını yükseltti.

Yellen yeni teşvik paketlerine dair sinyaller verirken, ekonomiyi yeniden inşa etmek gerektiğini ekledi ve ‘ABD’nin rekabet gücünü artırmalıyız’ şeklinde ifadeler kullandı. Küresel çapta, doların gevşek seyrine neden olan bu konuşma altının sınırlı da olsa yukarı yönde hareketini destekledi.

2 BİN DOLAR HEDEFİ HALA GÜÇLÜ

Analistler, Yellen’in Biden’in mali teşvikler konusundaki duruşuna yönelik verdiği işaretlerin enflasyon bekleyişlerini yükselteceği beklentilerinin altın fiyatlarına destek verdiğini ifade ediyorlar.

Uluslararası piyasalarda altın fiyatının 2021 içinde 2 bin dolar/ons seviyesini hedeflemesi olasılığının hala güçlü olduğunu belirten analistler, sisteme çok fazla nakit gelmesini sağlayacak teşvik, yardım adımları atılması halinde altında hedefin cari çeyrek dönem içinde test edilmesinin mümkün olabileceğini de vurguluyorlar.

İç piyasada ise gram altın dolardaki yatay seyre bağlı olarak 440-450 dolara arasında yatay bir seyir izliyor.

1856-1864-1872 ÖNEMLİ DİRENÇ SEVİYELERİ

Ahlatcı Yatırım Tarafından Hazırlanan Analizde ABD’de başkanlık değişimin yapılacağı haftaya geri çekilme ile başladıktan sonra dolar endeksinde takip edilen gerilemeyle yönünü yukarı çeviren ons altında yükselişin sürmesi durumunda 1864 dolara denk gelen 20 günlük hareketli ortalamanın hedeflenebileceği belirtildi.

Analizde şu ifadelere yer verildi:

Destek paketi açıklamalarının olası etkileri bol likidite ile ons altını destekleyeceği düşünülse de talep tarafında ve orta vadeli beklentilerde faizlerde olası yükselişin ons altını aşağı yönlü baskılamaya devam edeceğini algısı ön plana çıkıyor.

Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1850 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Ons altında yukarı yönlü hareketler görmemiz durumunda sırası ile 1856, 1864 ve 1872 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 1840, 1832 ve 1827 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.