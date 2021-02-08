Altın fiyatları yükselişe geçti

Son dönemde düşüş eğiliminde olan altın fiyatları bugün yukarı yönlü hareketlendi. 1800 doların altına inen ons altın bugün yükselişe geçerek 1825 doları gördü. Dolar endeksinin güçlü duruşu altın fiyatlarında yaşanan yükselişi baskılıyor.

GRAM ALTIN DA YÜKSELİŞTE

Gram altın dolar/TL tarafındaki yukarı hareketin de etkisiyle 414 TL direncine ulaştı. 414 üzerinde kalabilirse 417, 422, 427 ve 433 ilk hedefler olarak kullanılabilir. Ancak 414 altında kaldığı sürece 408 ve 402 ye doğru kademeler halinde gerileme devam edebilir.

ONS ALTINDA 2021 VE 2022 TAHMİNLERİ

Commerzbank analistleri, ABD dolarının gücünü koruması halinde altın fiyatının yeniden 1800 dolar/ons seviyesinin altını test etme riski olduğuna dikkat çekiyorlar.

Ancak BofA Global Research bugün yayınladığı raporda altın için 2021 ve 2022 yılı ortalama fiyat tahminlerini 2.063 ve 1.900 dolar/ons olarak duyurdu.

Analistler altın fiyatlarında yükselişin devamı adına kısa vadede 1822 dolar direncinin aşılmasını beklemenin daha doğru olacağiını belirtiyor. Böyle bir durumda 1835 dolar ara direnci ile birlikte 1850 dolar seviyesinin hedef konumuna yerleşebileceğini ifade ediliyor.

Analistler 1804 dolar desteği ile birlikte 1798 ve ardından 1784 dolar desteklerinin geri çekilmenin hız kazanması noktasında takip edilmesi gereken seviyeler olarak ön plana çıktığını belirtiyorlar.