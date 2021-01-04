Altın fiyatları yükselişe geçti

Ons altın bugün yeni yıl öncesi çekildiği seviyelerden sert yükseldi ve 1.942 dolar seviyesini gördü. Ons altının yükselmesinde küresel anlamda güç kaybeden dolar etkili oldu.

Ons altında yaşanan yükseliş gram altın fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Gram altın bugün 460 TL seviyesini gördü.

“YÜKSELİŞİN DEVAMI GÖZLENEBİLİR”

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde ABD'de açıklanacak olan Aralık ayı imalat PMI endeksi öncesi dolardaki zayıf görünümün ons altında yükseliş ivmesinin hız kazanmasına neden olduğu belirtilerek, “Teknik olarak incelediğimizde, yeni yılın ilk işlem gününde alıcılı görümün devam etmesi ile düşüş trendinin kırıldığı takip edilirken, 1914 destek seviyesinin üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 1941 – 1952 direnç seviyelerine doğru yükselişlerin devamı gözlenebilir. Piyasalardaki iyimserliklere paralel olarak karşılaşılabilecek olası satış baskında ise 1914 – 1900 destek seviyeleri söz konusu olabilir.” denildi.