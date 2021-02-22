Altın fiyatları yükselişe geçti: Ons yeniden 1800 doların üstünde

Son 7 ayın dip seviyesini gören altın fiyatları dolardaki zayıf seyrin desteğiyle yükselişe geçti.

Ons fiyatı geçtiğimiz hafta 1800 doların seviyesinin aşağısına inen altından bugün yüzde 2’ye yakın bir yükseliş yaşandı.

Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi ve ons altındaki yükselişle yurt içinde gram altının fiyatı yeniden 410 seviyesine çıktı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 410,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 410,70 liradan, 2 bin 705 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 726 liradan, 375 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 379 liradan, 2 bin 644 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 664 liradan, bin 322 liradan alınan Yarım Ziynet bin 332 liradan ve 661 liradan alınan Çeyrek Ziynet 666 liradan satıldı.