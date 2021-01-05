Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor

Corona virüs nedeniyle küresel düzeydeki kapanmaların artması ve alınan yeni kısıtlama önlemleriyle altının ons fiyatı 1.950 doların üzerine yükseldi.

Yatırımcılar ABD’nin Georgia eyaletinde hiçbir adayın yüzde 50’yi aşamaması üzerine tekrar edilecek seçimlerin sonuçlarını bekliyorlar.

Bu seçimlerin sonuçlarının Washington’da güç dengesini belirlemesi bekleniyor.

Cumhuriyetçi Partili adayların kazanması durumunda Senato’da çoğunluk Cumhuriyetçi Parti’de kalacak ve Demokrat Parti’den başkan seçilen Joe Biden’ın kanunları Senato’dan geçirmesi zorlaşacak.

Gram altın 466 lira oldu

İstanbul Kapalıçarşı'da 465,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 466 liradan, 3 bin 69 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 90 liradan, 425 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429 liradan, 3 bin liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 20 liradan, bin 500 liradan alınan Yarım Ziynet bin 510 liradan ve 750 liradan alınan Çeyrek Ziynet 755 liradan satıldı.