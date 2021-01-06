Altın fiyatları yükseliyor, çeyrek altın 747 lira oldu

Küresel piyasalarda yatırımcılar, ABD’nin Georgia eyaletinde tekrar edilen Senato seçimlerinde Demokratların kazanma ihtimaline karşı beklemeye geçti.

ABD Temsilciler Meclisi’nde az bir farkla çoğunluğu elinde bulunduran Demokratların Senato’da çoğunluğu elde etmeleri halinde büyük bir mali canlandırma paketinin geçirilmesi kolaylaşabilir ve başkan seçilen Joe Biden daha kapsamlı regülasyon ve daha yüksek vergiler için hamle yapabilir.

Altın fiyatları, yatırımcılar ABD’nin Georgia eyaletindeki Senato seçimlerinin sonuçlarına odaklanırlarken hafif yükseliş gösterdi.

ÇEYREK ALTIN 747 LİRA OLDU

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artarak bin 958 dolar seviyesine çıktı.

Yurt içinde ise Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 461,20 lira oldu. Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 59 liradan, 22 Ayar Bilezik (Gr.) 424,50 liradan, tam ziynet altın 2 bin 989 liradan, yarım ziynet bin 494 liradan ve çeyrek Ziynet 747 liradan satılıyor.

Ünlü&Co/DAHA analizinde, ons altının yukarı yönlü hareket alanını koruduğunun altı çizilerek, şöyle denildi:

“Dolar üzerinde oluşan baskının dolar endeksini son yılların en düşük seviyelerinde tutması değerli metallerin güçlü bir zeminde hareket etmesini sağlıyor. Teknik açıdan bakıldığında 1950 doların aşılması durumunda ons altında yukarı yönlü hareket etme eğiliminin artmasını bekleriz. Böyle bir senaryoda altının hedefleyeceği ilk noktanın ise 1965 dolar olacağını tahmin ediyoruz. Kaldı ki tersi de geçerli olmakla birlikte Georgiadaki seçimi Demokratların önde bitirmesi durumunda bunun da dolar endeksi üzerinde artması muhtemel baskı yoluyla altın açısından lehte bir zemin yaratabileceğini söylemek mümkün.”