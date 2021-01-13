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Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! Gram altın 450 liraya yaklaştı

Türk Lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi, altın fiyatlarında da yükselişe sebep oldu. Yeni hafta ile birlikte yükselişe geçen 24 ayar külçe altının gramı serbest piyasada 446 liradan satılmaya başlandı.

Güncellenme: 08:20, 13/01/2021
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! Gram altın 450 liraya yaklaştı

Pandemi sebebiyle güvenli liman olarak gözüken ve geçtiğimiz yıl içerisinde 535 liraya kadar yükselen gram altın, sonrasında açıklanan teşvik paketleri ve yatırımcıların altından çıkması ile düşüşe geçmişti.

Türkiye'deki maliye politikalarının da değişmesi (faiz artırımı gibi) altının düşmesinin sebeplerinden biriydi. Ancak yeni hafta ile birlikte doların yükselmesi altın fiyatlarını da etkiledi ve gram altın yeniden yükselmeye başladı.

Türkiye'de en çok tercih edilen altınlardan olan çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ise şöyle oldu;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 724.00

Satış: 733.00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.449.70 Lira

Satış: 1.467.90 Lira

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.866.70

Satış: 2.898,10

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 2.893.70 Lira

Satış: 2.923.90 Lira

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