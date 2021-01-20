Altın fiyatlarına Yellen dopingi

Altın fiyatları doların değer kaybetmesi ve küresel ekonomiye daha fazla destek erileceği beklentilerinin güvenli liman altını desteklemesiyle önceki seansta gördüğü bir buçuk ayın dip seviyesinden yükseldi.

Altının onsu 1853 dolar seviyesine çıkarken serbest piyasada gram altın 443 lira oldu.

Ahlatcı Yatırım’ın analizinde, altın fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:

“ABD’de başkanlık değişimin yapılacağı haftaya geri çekilme ile başladıktan sonra dolar endeksinde takip ettiğimiz gerilemeyle yönünü yukarı çeviren sarı metalde yükselişin sürmesi durumunda 1864 dolara denk gelen 20 günlük hareketli ortalama hedeflenebilir.

Destek paketi açıklamalarının olası etkileri bol likidite ile Ons altını destekleyeceği düşünülse de talep tarafında ve orta vadeli beklentilerde faizlerde olası yükselişin ons altını aşağı yönlü baskılamaya devam edeceğini algısı ön plana çıkıyor.

Kurda ve ons altında yaşanan geri çekilmeler ile geçtiğimiz hafta genelinde aşağı yönlü baskının ağır bastığını gördüğümüz gram altın haftanın ilk işlem gününde 445 liraya kadar yükselse de dün yaşadığı geri çekilme ile 440 liradaki pivotuna döndü. ABD tarafında planlanan destek paketi ve devam eden aşı çalışmalarına ek olarak bugün göreve başlayacak olan Joe Biden’in yapacağı açıklamalar piyasalardaki oynaklığı artırabilir.

TCMB’nin yılın ilk faiz kararı öncesinde kurda yaşanabilecek yukarı yönlü hareketler gram altını da direnç seviyelerine doğru yükseltebilir.”

GRAM ALTIN ONSTAN DESTEK BULUYOR

Alan Yatırım Menkul Değerler Tarafından Hazırlanan Altın Analizi’nde ise şu ifadeler yer aldı:

“ABD’de göreve başlamaya hazırlanan Hazine Bakanı Janet Yellen’ın Senato’nun Finansal Komitesine yaptığı konuşmada kur seviyesi hakkındaki değerlendirmeleri sonrasında altın fiyatları sert bir yükseliş kaydetti.

Janet Yellen kurların piyasa dinamiklerine göre oluşmasını, kur politikalarını rekabet gücü kazanmak için kullanmayacaklarını ifade etmesi sonrasında, güçlü bir dolar istediklerine yönelik bir açıklamada bulunmadı.

Yellen’ın konuşması sonrasında dolar global bazda değer kaybederken, altın fiyatları dolardaki zayıflamadan destek buldu. 2021 senesine yükselen tahvil faizleri ve güçlenen doların etkisinde baskı altında başlayan ons altın 1,850 dolar seviyesini kırmakta zorlanıyor. Gram altın ons fiyatındaki yükselişten destek buluyor…

Dün satıcılı bir görünüm sergileyen altının gram fiyatı, yeni işlem gününde ons fiyatının hızlı bir şekilde değer kazanmasıyla birlikte dünkü kayıplarının bir kısmını telafi etti. Yeni işlem gününün ilk saatlerinde 443 TL seviyelerinde işlem görüyor.”

Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde ise “Dünkü işlem gününe kısmen alıcılı başlayan ve 1845 Dolar seviyesini test eden değerli metal, artan risk alma iştahının yatırımcıları borsalara yöneltmesi ve buna paralel olarak güvenli limanlardan kısmen çıkışa neden olması ile bir ara 1832 seviyesine kadar geri çekilme yaşadı. Buna rağmen, günün kapanışı ise 1840 seviyesine yakın kısmen pozitif oldu. Yeni günde de şuan için alıcılı işlemlerin ön plana çıktığı görülürken, 1850 civarındaki fiyatlamanın devam etmesi halinde son günlerde üzerinde kapanış yapamadığımız 1864 direnç seviyesi kritik olacak. Buranın aşılabilmesi halinde ise 1869, 1875, 1881 ve 1888 direnç seviyeleri de izlemeye alınabilir.” denildi.