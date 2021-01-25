Altın fiyatlarında dalgalı seyir

ABD dolarında zayıflık ve ABD’nin 1,9 trilyon dolarlık yeni teşvik paketine yönelik beklentiler uluslararası piyasalarda altın fiyatına destek veriyor.

Bu sabah Dolar Endeksi yüzde 0,1 kayıpla 90,15 seviyesinden işlem görüyor. Ons altın fiyatı 1860,07 dolar/ons seviyesine kadar yükselişin ardından şu sıralarda cuma gününe göre yatay bir seyir ile 1852 dolar/ons seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, Kongre’nin Cumhuriyetçi üyelerinin Biden’in 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketinin önüne bazı engeller çıkaracakları yönünde sinyaller alındığını ve bunun teşvik paketinin hızı, zamanlaması konusunda şüpheler ortaya çıkardığına da işaret ediyorlar ve 1845-1840 dolar/ons aralığının üzerinde kalındıkça 1870-1180 dolar/ons bandının hedeflenmeye devam edileceğini vurguluyorlar.

GRAM ALTINI DOLAR AŞAĞI ÇEKTİ

Gram altın fiyatları ise iç piyasada dolar kurunun gerilemesine bağlı olarak tekrar 440 TL’nin altına inmiş durumda. Dolar kuru 7.42 seviyesinde başladığı günde 7.36 seviyesine kadar indi.

1830-1866 BANDINDA İŞLEM GÖREBİLİR

Tacirler Yatırım Tarafından Hazırlanan Altın Analizinde ABD 10 yıllıklarındaki yükseliş eğilimi ile birlikte ons altındaki yükselişlerin satış fırsatı olarak sınırlı kaldığı belirtildi.

Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturması ile birlikte artan mali teşvik beklentilerinin, yüksek kamu borçlanma gereği ile birlikte faizler üzerindeki yükselişin devam edebileceği sinyalinin verildiği belirtilen analizde, “Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1855,48 dolar seviyesinden işlem görüyor. Kısa vadeli görünüme baktığımızda teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda ons altının bugün içerisinde 1866 seviyesi altında hareket edebileceği ve 1830 – 1866 bandında işlem görebileceği görüşündeyiz.” denildi.

MALİ TEŞVİK PAKETİ BEKLENİYOR

ÜNLÜ & Co tarafından paylaşılan notta ise ons altında 1865 gümüşte ise 25,75 seviyesini izlemeye devam ettiği belirtildi. Bu seviyelerin üzerinde birkaç kapanış yapılmadıkça yukarı yönlü denemelerin kalıcı bir trende dönüşme olasılığının düşük olduğu belirtilen açıklamada, “Değerli metallere yön verecek ana konu başlığının ise son haftalarda olduğu gibi bir kez daha mali teşvik paketi olmasını bekliyoruz. Bu noktada tersi bir senaryo da geçerli olmakla birlikte teşvik paketinin Kongre'den alabileceği desteğin sınırlı olduğuna yönelik algının güç kazanması fiyatlar üzerinde baskı yaratabilir.” ifadelerine yer verildi.