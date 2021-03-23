Altın fiyatlarında dolar etkisi!

Dolar TL kurundaki yükselişin etkisinde haftaya 475 TL seviyelerinden başlayan gram altının yönünü dolar / TL kurundaki hareketler belirliyor.

Ons altın haftanın ilk işlem gününde hafif satış baskısı altında kaldı.

Ons altın fiyatı doların global bazda güç kazanmasıyla birlikte satıcılı seyrini yeni işlem gününde de sürdürüyor.

Ons fiyatı 1740 dolar seviyesinin altına inerken ABD tahvil faizlerindeki yükseliş altın fiyatlarını baskılayan bir diğer unsur olarak ön plana çıkıyor.

FED Başkanı Powell ve Hazine Bakanı Yellen bugün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’nde bir sunum gerçekleştirecek. Burada yapılacak konuşmaların altının ons fiyatında etkili olması bekleniyor.

Ayrıca Perşembe günü açıklanacak olan ABD 2020 yılı büyüme verisi ekonomik toparlanma adına yatırımcılara öncül sinyaller verecek.

GRAM ALTIN YÜKSELİYOR

Yurt içinde ise altın fiyatlarının yönünü dolar kuru belirliyor. Dün yüzde 10'a yakın değer kazanan gram altın, bugün de dolar/TL'deki yükseliş nedeniyle güne primli başladı. İç piyasada, gram altın 442 liraya, çeyrek altın 714 liraya, Cumhuriyet altını da 2,935 liraya yükseldi.