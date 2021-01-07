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Altın fiyatlarında düşüş! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Son iki haftadır yükseliş evresinde olan altın fiyatları, dün akşam geriledi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 461 liraya kadar yükselmiş ancak sonrasında düşüşe geçerek günü 450 liradan kapatmıştı.

Güncellenme: 08:40, 07/01/2021
Haberler Ekonomi
Altın fiyatlarında düşüş! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram altındaki düşüş sabah saatlerinde de devam etti. 7 Ocak Perşembe gram altın fiyatı güne 449 lira olarak başladı.

Altın fiyatlarının gram başına yaklaşık 10 lira değer kaybetmesinin sebebi olarak altının ons fiyatının düşmesi ve Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kazanması gösteriliyor.

Türkiye’de en çok tercih edilen altınlardan olan çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ise şöyle oldu;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 732.00

Satış: 741.70

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.463.90 Lira

Satış: 1.485.20 Lira

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.892.10

Satış: 2.926,70

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 2.923.40 Lira

Satış: 2.959.20 Lira

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